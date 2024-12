Famosos que sofrem de doenças incuráveis e como lidam com os desafios diários - Alguns famosos passaram por momentos difíceis quando souberam dos seus diagnósticos de doenças crônicas, em sua maioria raras e incuráveis. No entanto, apesar do susto inicial, essas estrelas vêm combatendo essas condições com ajuda de tratamentos específicos e mudanças nas rotinas para seguirem com suas vidas. Na galeria, conheça celebridades brasileiras e internacionais que convivem (e sofrem) com enfermidades que não têm cura.

© <p>Getty Images/TV Globo</p>