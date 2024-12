Atriz de Bridgerton revela que a mãe não gostou das suas cenas 'quentes'

O trabalho de Nicola Coughlan não agradou a todos...nem à própria mãe!

Segundo a entrevista que a atriz deu ao programa de televisão do apresentador Graham Norton, a sua mãe ficou chateada devido às cenas mais quentes que ela protagonizou em 'Bridgerton'.

"A minha mãe ficou com raiva de mim por causa daquelas cenas - como se a culpa fosse minha. Eu nem fui à sessão de estreia com ela!"

"Eu tinha 35 anos e percebi que nunca tinha interpretado uma adulta [...] Foi tão estranho interpretar uma protagonista romântica e com cenas sexy", disse a atriz que interpreta a personagem Penelope Featherington na série.

Nicola revelou ainda que insistiu com os produtores da série para ter cenas de nudez, que no fim de tudo, considerou "empoderadoras". "Eu senti que seria o maior 'vá-se f****' para todas as conversas sobre o meu corpo."

