JLo teria se chocado com cachê de Bruno Mars, diz cerimonialista

Marcy Blum, conhecida organizadora de eventos de celebridades, revelou que Jennifer Lopez considerou contratar Bruno Mars para se apresentar em seu casamento com Alex Rodriguez, que acabou sendo cancelado, segundo informações da Page Six.

"Estávamos trabalhando com J.Lo e A-Rod antes de eles terminarem, e eles estavam analisando uma lista de músicos, até que ela perguntou: 'E se fosse o Bruno Mars?'", contou a organizadora no podcast The Skinny Confidential Him & Her.

Marcy Blum explicou que havia "acabado de trabalhar" com o artista em outro casamento e revelou que Mars recebeu 5 milhões de dólares (equivalente a 30 milhões de reais) para cantar entre 45 minutos e uma hora.

"Não seja ridícula", recorda Blum como sendo a resposta de Lopez.

