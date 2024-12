Quem é a mulher que afirma ter filha de 10 anos com Neymar

Gabriella Gaspar, uma húngara de 30 anos, afirma que Neymar é o pai de sua filha de 10 anos e busca o reconhecimento da paternidade na Justiça. A ex-modelo revelou que obteve uma amostra de DNA do jogador a partir de um copo usado por ele durante um encontro. Neymar já realizou um teste de DNA e aguarda os próximos passos do processo, que está em segredo de Justiça no Brasil.

Gabriella afirma ter conhecido Neymar em 2013, em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, durante um amistoso da seleção brasileira. Segundo ela, a filha, chamada Jázmin Zoé, é fruto de um "relacionamento rápido" entre os dois. Atualmente, Gabriella vive em Budapeste com a filha e trabalha como estoquista.

No processo judicial, que tramita desde janeiro, Gabriella pede uma pensão mensal de 30 mil euros (cerca de R$ 190 mil) e o pagamento retroativo de custos acumulados nos últimos 10 anos, incluindo despesas com alimentação e exames médicos da gravidez, totalizando aproximadamente R$ 20 milhões.

A húngara afirma que um exame de DNA realizado na Hungria, quando Jázmin tinha 10 meses, comprova a paternidade. Apesar disso, o caso ainda segue sem uma decisão definitiva, enquanto Neymar se submete às determinações da Justiça.

Leia Também: Gloria Perez lamenta 32 anos da morte da filha Daniella: 'Tempo não ameniza nada'