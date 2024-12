Jornalista Márcio Gomes relata tentativa de assalto em São Paulo

O jornalista Márcio Gomes, da CNN, relatou em suas redes sociais que sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava preso em um engarrafamento na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Segundo ele, um homem armado com uma pedra tentou quebrar o vidro do carro para roubar seu celular. Durante a tentativa de impedir o roubo, Márcio acabou cortando a mão no vidro, mas conseguiu evitar que o criminoso levasse o aparelho.

Após o incidente, Márcio recebeu ajuda de várias pessoas. Ele parou em um posto de gasolina, onde um frentista limpou o banco ensanguentado sem cobrar nada. Um funcionário de um lava-jato também abriu o estabelecimento para aspirar os cacos de vidro do carro. Além disso, um motorista que passava pelo local assustou o assaltante, e uma mulher em outro veículo demonstrou preocupação ao ver o sangue na mão do jornalista.

Em vídeo gravado no carro no sábado (28), Márcio agradeceu pela solidariedade que recebeu e refletiu sobre a importância de se importar com os outros. "A criminalidade existe, mas os bons são muito mais ativos", disse ele, mostrando sua roupa manchada de sangue e o cachorro que estava com ele no momento do ataque.