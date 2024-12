Anthony Hopkins celebra 49 anos de sobriedade

Anthony Hopkins comemorou 49 anos de sobriedade neste domingo, dia 29 de dezembro, dois dias antes de completar 87 anos, no último dia do ano, nesta terça-feira.

O ator publicou um vídeo em sua página no Instagram para marcar essa data tão importante. "Hoje, há 49 anos, eu parei. Estava me divertindo muito, mas percebi que estava com problemas, porque não conseguia lembrar de nada e estava dirigindo um carro bêbado até a morte", relembrou.

"Naquele dia fatal, percebi que precisava de ajuda. E consegui. Liguei para um grupo de pessoas como eu – alcoólicos. E foi isso", acrescentou.

Antes de finalizar, deixou um alerta: "Se você tem um problema, se divertir é maravilhoso, beber é bom, mas se você tem um problema com a bebida, há ajuda. [...] Peça ajuda. [...] Existem milhares de pessoas como eu por aí."

Confira o vídeo de Anthony Hopkins na galeria.

