Cunhada que detonou Neymar será madrinha da filha dele

A nutricionista Bianca Biancardi, cunhada de Neymar, aceitou ser madrinha de Mel, filha que o jogador e Bruna Biancardi esperam. A relação entre Bianca e Neymar esteve abalada após uma polêmica em junho do ano passado, quando o atleta assumiu publicamente ter traído Bruna e pediu perdão à companheira. Na época, Bianca fez críticas nas redes sociais, classificando a postura de Neymar como "infantil, desrespeitosa e imoral".

A tensão aumentou depois de Neymar ironizar supostas trocas de mensagens com outras mulheres. Bianca rebateu publicamente, pedindo mais maturidade e respeito. "O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança?", escreveu ela, destacando a expectativa de uma convivência respeitosa.

Apesar do atrito, a família parece ter superado o episódio. Com o nascimento da primeira filha de Bruna e Neymar, Mavi, Bianca declarou apoio ao casal. "Eu sempre estarei de mãos dadas com vocês, dando todo o amor, apoio e suporte possível", escreveu ela, marcando a reaproximação com o jogador.

Leia Também: Indireta? Zilu faz post após nascimento da filha de Zezé e Graciele