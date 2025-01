Brad Pitt foi influenciado pela namorada para chegar a acordo com Jolie

Depois de oito anos, Angelina Jolie e Brad Pitt finalizaram o seu processo de divórcio na última segunda-feira, dia 30 de dezembro.

Apesar de vários fatores terem contribuído para o desfecho, há uma peça essencial no encerramento do processo: a namorada de Brad Pitt, Ines de Ramon.

A designer de joias teria incentivado o ator a colocar um fim à batalha judicial contra Jolie, que se iniciou após os dois terem pedido formalmente o divórcio em 2016.

"Ele foi influenciado pela Inês a finalmente terminar [o processo]", disse uma fonte ao Page Six. "A Ines quer construir uma vida em conjunto - possivelmente com filhos no futuro", indicou ainda.

Vale lembrar que a primeira vez que se falou do romance de Pitt e Ramon foi em novembro de 2022, depois do casal ter sido 'flagrado' nos bastidores de um show de Bono, em Los Angeles.

"Na opinião dela, a vida seria muito mais fácil com o processo encerrado", completou a fonte em questão.

