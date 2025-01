Yuri Lima se declara para Iza e casal anuncia reconciliação

O ex-jogador Yuri Lima iniciou o ano com uma declaração pública emocionante para a cantora Iza, anunciando que os dois reataram o relacionamento. A mensagem veio acompanhada de uma foto de Yuri abraçando Iza durante a gestação e um vídeo da filha do casal, Nala, sorrindo. Em sua publicação, Yuri destacou a importância da família e agradeceu pelo perdão de Iza, afirmando que o relacionamento e a chegada da filha transformaram sua vida.

“Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer, Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu”, escreveu Yuri. Ele também refletiu sobre o aprendizado com os erros e a reconstrução de seus sonhos ao lado da cantora e da filha.

Yuri lembrou que nesta quinta-feira (2/1) o casal completa dois anos de relacionamento e celebrou a nova fase. “Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito”, concluiu. O casal havia se separado em julho, durante a gravidez de Iza, após rumores de traição por parte do atleta.

