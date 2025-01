Influenciador morre aos 37 anos após luta contra obesidade

Gabriel Freitas, influenciador de 37 anos, morreu no último dia 30 de dezembro devido a uma parada cardiorrespiratória. Segundo o amigo Ricardo Gouvea, Gabriel sofria de obesidade mórbida e faleceu enquanto dormia. “Gabriel morreu praticamente dormindo, não sofreu”, disse Gouvea ao portal Terra.

Gabriel conquistou milhares de seguidores no Instagram e no TikTok ao compartilhar sua luta contra a obesidade. Em 2017, participou do quadro “Virou Outra Pessoa” no Programa do Gugu, na Record, onde perdeu 193 kg com o auxílio de profissionais. No entanto, ele acabou recuperando o peso, chegando a pesar quase 400 kg. O influenciador enfrentava ainda a depressão e lamentava o afastamento de amigos.

Conhecido por seu carisma e determinação, Gabriel planejava perder peso sem recorrer à cirurgia bariátrica, mas enfrentava dificuldades na jornada. Sua morte gerou comoção nas redes sociais, onde seguidores relembraram momentos inspiradores compartilhados por ele.

