Maíra Cardi rebate críticas por expor detalhes de aborto: 'doentio'

A influenciadora Maíra Cardi, 41, respondeu às críticas que recebeu após expor detalhes sobre o aborto sofrido na última quarta-feira (3). Ela e o marido, Thiago Nigro, 34, aguardavam o primeiro filho juntos. Nas redes sociais, Thiago publicou uma imagem do feto em seu perfil no Instagram, onde possui mais de 9 milhões de seguidores. Maíra também se pronunciou em sua conta pessoal, rebatendo as acusações e ataques direcionados ao casal.

"Isso é doentio, a cabeça das pessoas. Ninguém mata o próprio filho por marketing. Eu deixei de entender há muito tempo", afirmou Maíra, que foi alvo de comentários insinuando que teria inventado a gravidez ou abortado deliberadamente para ganhar visibilidade. Ela lamentou as especulações, ressaltando o envolvimento de médicos no processo e classificando as acusações como "algo tão baixo, tão porco".

A influenciadora havia anunciado a gravidez em dezembro de 2024. Desde então, ela e Thiago compartilham momentos da gestação em suas redes sociais. Maíra destacou que não sente mágoa, mas lamentou a falta de empatia de parte do público diante de um momento tão delicado.

Leia Também: Maestro João Carlos Martins passa por cirurgia em SP