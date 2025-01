Está de parabéns! Bradley Cooper completa 50 anos

Bradley Cooper, o protagonista do filme 'Nasce Uma Estrela', completa 50 anos neste domingo, dia 5 de janeiro.

O ator acumula muitos projetos de sucesso no mundo da atuação, destacando-se também nos filmes da saga 'Se Beber, Não Case', 'O Lado Bom da Vida', 'Trapaça', 'Serena' e 'Maestro'.

No que diz respeito à vida amorosa, Bradley Cooper foi casado com Jennifer Esposito entre 2006 e 2007, mas foi durante seu relacionamento com Irina Shayk que se tornou pai pela primeira vez, em 2017. Atualmente, o ator está em um relacionamento com a modelo Gigi Hadid, de 29 anos.

Neste dia especial, reunimos algumas fotos de Bradley Cooper dos últimos 12 meses, que mostram que a idade 'não passa' para o ator.

