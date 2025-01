Pamela Anderson brilha no Globo de Ouro sem maquiagem e sem estilista

Pamela Anderson, aos 57 anos, fez uma aparição deslumbrante no tapete vermelho do Globo de Ouro 2025. Usando um vestido preto da Oscar de la Renta, sem maquiagem e sem qualquer auxílio de estilistas, a atriz impressionou ao escolher o look sozinha. Em entrevista durante o evento, ela revelou que não teve ajuda profissional para compor seu visual: "Eu só precisei de ajuda para colocar o colar, mas sem estilista, sem equipe de glamour, sou só eu", disse Pamela, completando o look com joias Pandora, incluindo um elegante colar de diamantes sintéticos.

Indicada ao prêmio de Melhor Atriz de Drama por seu papel em The Last Showgirl, Pamela está concorrendo com Fernanda Torres, que interpreta em Ainda Estou Aqui. Ela foi acompanhada pelo filho, Brandon Thomas Lee, de 27 anos, fruto de sua união com o roqueiro Tommy Lee.

[Legenda]© Getty

O filme The Last Showgirl retrata Shelley, uma dançarina de boate que vê sua vida desmoronar quando o espetáculo de variedades onde trabalha chega ao fim. Aos 50 anos, ela precisa se reencontrar e tentar reconstruir seu relacionamento com a filha, que havia sido deixada de lado por causa da carreira.

