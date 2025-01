Incêndios em LA: Harry e Meghan distribuem abraços e comida a vítimas

Meghan Markle e o príncipe Harry 'arregaçaram as mangas' e estão ajudando as vítimas dos incêndios na Califórnia. Depois de abrirem as portas de sua própria casa para amigos que precisassem, o casal foi visto distribuindo comida e itens essenciais às vítimas da tragédia, na última sexta-feira, 10 de dezembro.

Os duques foram até a região de Pasadena onde, junto com a World Central Kitchen, serviram refeições e ouviram as histórias das vítimas.

De acordo com a revista People, o casal manteve-se bastante discreto durante esse trabalho e também fez questão de agradecer o esforço dos bombeiros.

Através da Archewell Foundation, Meghan e Harry têm feito doações.

