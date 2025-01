Vivi Araújo quebra silêncio e diz por que não participou de documentário

A atriz e rainha de bateria Viviane Araújo revelou os motivos de sua ausência no documentário “Belo: Perto Demais da Luz”, lançado em novembro de 2024 na Globoplay. Em entrevista exclusiva ao jornalista Leo Dias, Viviane explicou por que decidiu não participar da produção, que aborda a vida e carreira do cantor com quem ela foi casada. “Pra mim hoje não faz sentido. Não tô negando o passado e minha história, mas é uma coisa que tá no passado e hoje não faz parte da minha vida… Hoje eu chegar e falar e contar e tudo não tem sentido. Eu não quis participar”, disse.

O relacionamento de Viviane Araújo e Belo chegou ao fim em 2007, envolto em rumores de traição por parte do cantor. Desde então, ambos seguiram caminhos separados. Atualmente, Viviane é casada e tem um filho, enquanto Belo vive um novo affair com Patrícia Parada, pouco tempo após encerrar um casamento de mais de 15 anos com a influenciadora Gracyanne Barbosa.

Viviane destacou que, apesar de ter recebido muitos pedidos para integrar o documentário, prefere manter o passado onde ele está. Para ela, revisitar o período do relacionamento com o cantor não teria relevância em sua vida atual.

O documentário “Belo: Perto Demais da Luz” explora os altos e baixos da trajetória do artista e conta com depoimentos de figuras importantes de sua vida pessoal e profissional. No entanto, a ausência de Viviane Araújo, uma personagem marcante em um dos capítulos mais comentados da história do cantor, chamou a atenção do público e da crítica.

