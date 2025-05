Quando fãs se viram contra seus ídolos famosos

© <p>Shutterstock</p>

Nem os famosos estão imunes a casos de violência extrema. Mesmo as celebridades sendo conhecidas em todos os lugares, muitos criminosos não se intimidaram com a fama dessas personalidades (e possíveis repercussões) e não hesitaram quando seu objetivo era matar. Os casos de assassinatos desses astros e estrelas são bem variados e chocantes, assim como as razões que motivaram esses criminosos, muitos deles sendo fãs doentios.

Nesta galeria, nós lembramos os mais trágicos assassinatos de figuras públicas, incluindo as mortes horríveis de atores brasileiros.

Leia Também: Os perfumes favoritos dos nossos famosos preferidos