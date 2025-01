Belo presenteou Gracyanne com mansão de R$ 10 milhões antes do BBB

Gracyanne Barbosa, confirmada como participante do Big Brother Brasil 25, recebeu um presente de grande valor do ex-marido Belo antes de entrar no reality: uma mansão avaliada em R$ 10 milhões. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, a influenciadora fitness se mudou para a nova casa em dezembro, no Condomínio Villaggio Felicitá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A nova residência de Gracyanne a coloca como vizinha de figuras do esporte, como Everton Cebolinha, jogador do Flamengo, e Lucas Paquetá, ex-atleta do clube. Apesar do divórcio, Belo e Gracyanne mantiveram uma relação amistosa, chegando a celebrar o Natal juntos antes de sua entrada no programa da TV Globo.

Nesta terça-feira (9), a Globo confirmou oficialmente Gracyanne como integrante do reality show. Ela participará ao lado de sua irmã, Giovanna Jacobina, médica veterinária, que foi escolhida como sua parceira de jogo, em uma edição marcada por dinâmicas em dupla.

