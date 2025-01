Celso Portiolli anuncia a morte da mãe, Dona Dibe, aos 98 anos

O apresentador Celso Portiolli, do programa Domingo Legal, anunciou neste sábado (11) o falecimento de sua mãe, Dibe Said Yunes Portiolli, aos 98 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou a notícia e homenageou Dona Dibe, destacando sua dedicação à família e a convivência marcante que tiveram ao longo da vida.

Portiolli publicou um vídeo de sua mãe e escreveu: "Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela. Obrigado, Deus. Receba-a de braços abertos, em nome de Jesus". A mensagem emocionou seguidores, que deixaram palavras de apoio, incluindo colegas do meio artístico.

Até o momento, o apresentador não divulgou a causa da morte de Dona Dibe nem detalhes sobre o velório e o enterro. A família recebeu uma enxurrada de mensagens de solidariedade de fãs e amigos após o anúncio.

Leia Também: Clã Kardashian é retirado de mansão durante incêndios em Los Angeles