Celebridades e seu poder estelar atraem milhões de fãs leais que acompanham cada movimento seu. Dito isto, faz sentido que as marcas tentem formar parcerias com algumas das estrelas mais populares do mundo. Mas quanto custa para contratar um famoso do primeiro escalão para ser garoto ou garota-propaganda de uma empresa? Muito dinheiro!

Na galeria, conheça os contratos de marcas mais caros da história feitos com celebridades!