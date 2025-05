Mudaram de gênero: Pessoas trans que se tornaram famosas e fizeram história

© Getty Images

A presença da comunidade transgênero está aumentando nas indústrias do entretenimento e da moda. Programas de TV inovadores, como as séries 'Pose', com elencos quase inteiramente LGBTQ +, destacaram o talento e a beleza de artistas transexuais há muito negligenciados. É um grande passo, contudo, é preciso lembrar que a conquista crescente desse espaço pelas celebridades trans é fruto de muita luta contra o preconceito e ativismo diário, além das inúmeras provas já dadas de que talento, beleza e competência vão muito além do gênero. Num mundo que carece de representação de histórias LGBTQ+, muitos atores, cantores, modelos, autores e outras figuras públicas têm inspirado pessoas com suas jornadas de superação.

Na galeria, confira os famosos trans de sucesso e estrelas em ascensão que estão fazendo toda a diferença!

