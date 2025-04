Famosos que enfrentaram a dor de perder de um filho

© Getty Images

Pensar em perder um filho por si só já é um pesadelo insuportável que ninguém deveria passar. Infelizmente, há muitas pessoas cujo pior pesadelo se tornou realidade. E esse é o caso de alguns astros e estrelas que perderam seus filhos – das mais variadas idades.

Cristiano Ronaldo e a namorada Georgina Rodríguez estão em luto pela perda do filho recém-nascido. Em 18 de abril, o astro do futebol compartilhou um post comovente nas redes sociais anunciando que um de seus gêmeos recém-nascidos havia morrido. O anúncio da gravidez havia sido feita em outubro.

"É com nossa mais profunda tristeza que temos que anunciar que nosso bebê faleceu. É a maior dor que qualquer pai pode sentir", escreveu Ronaldo. "Só o nascimento de nossa filhinha nos dá força para viver esse momento com alguma esperança e felicidade." Ele agradeceu aos médicos e enfermeiros por "todo o cuidado e apoio especializado" e acrescentou: "Estamos todos devastados com essa perda e pedimos gentilmente privacidade neste momento muito difícil. Nosso menino, você é nosso anjo. Nós sempre te amaremos." Ele e Rodríguez assinaram a nota.