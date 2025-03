Famosos que têm a mesma idade (mas não parece)

© Getty Images / Tv Globo

Algumas celebridades realmente aparentam ser mais novas do que realmente são. Seja porque se cuidam, recorrem a truques para disfarçar os sinais da idade ou o tempo que foi generoso com elas, muitas estrelas conseguiram manter a beleza e a aparência jovem na maturidade. Mas nem todos os famosos têm a sorte de envelhecer dessa maneira. Enquanto alguns estão bem conservados, outros parecem meio acabados. Contudo, também não é preciso fazer comparações extremas para nos surpreender com o fato que alguns artistas nasceram no mesmo ano...

Clique na galeria para saber das personalidades brasileiras e internacionais que têm a mesma idade e quase ninguém imagina!