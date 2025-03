Oruam visita Marcinho VP em presídio e compartilha em suas redes sociais

© Reprodução / Instagram - @oruam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Oruam compartilhou registros de uma visita que fez ao pai, Marcinho VP, no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O pai do rapper é apontado como um dos líderes do grupo Comando Vermelho e está preso desde 1996 por tráfico e homicídio.

"Partiu visitar meu pai", escreveu o artista na postagem feita em seu Instagram nesta quarta-feira (12).

Nas imagens publicadas, ele aparece ao lado de outros familiares e veste uma roupa totalmente cor-de-rosa.

No mês passado, Oruam foi detido durante uma blitz e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civi, no Rio de Janeiro, por ter sido pego em flagrante durante direção perigosa. Ele foi liberado pouco depois após sua fiança ter sido paga e logo anunciou o álbum "Liberdade", lançado no dia seguinte.

