Dakota Johnson é atingida por sangue falso em gravação de cena de 'Verity'

(FOLHAPRESS) - Fãs que passavam por uma rua de Nova York, na quarta-feira (12), receberam um spoiler do filme "Verity", adaptado do livro de mesmo nome de Colleen Hoover. E o flagra em questão viralizou nas redes sociais.

Dakota Johnson foi atingida em cheio por sangue falso para a filmagem. Usando fones de ouvido e um casaco de frio, a atriz de 35 anos esperava para atravessar a rua quando o líquido avermelhado atingiu em cheio seu rosto.

De acordo com comentários de fãs do livro, a gravação seria do trecho em que a personagem presencia um acidente de trânsito. Nas fotos, ela é amparada pelo ator Josh Hartnett. Anne Hathaway também atua no filme e faz parte da equipe de produção.

Esse é o segundo romance adaptado da escritora. Colleen também é autora de "É Assim Que Acaba", que virou filme estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni. Após a estreia, a atriz acusou o colega de elenco de comportamento inadequado no set. A briga foi parar no tribunal.

O livro acompanha a história da escritora de sucesso Verity Crawford (Hathaway) após ela sofrer um acidente misterioso que a impossibilita de terminar uma série de livros de sucesso. Por isso, ela contrata a escritora à beira da falência Lowen Ashleigh (Johnson) para concluir a trama. Ao passar os dias na casa de Verity, Lowen se sente atraída pelo marido dela, Jeremy (Hartnett).

"Quanto mais o tempo passa, mais Lowen se percebe envolvida em uma confusa rede de mentiras e segredos, e, lentamente, adquire sua própria posição no jogo psicológico que rodeia aquela casa", diz a sinopse.

