Criativo em seu negócio próprio, Diego Lozano conquista espaço como jurado 'Masterchef'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diego Lozano, 40, faz parecer fácil transformar alimentos em arte. Saborosas, bonitas e muitas vezes, curiosas, suas sobremesas fogem do lugar comum e, por isso, sua criatividade vem sendo reconhecida -em premiações- e também na TV.

O chef pâtissier já ganhou duas vezes o prêmio de chocolatier do Brasil no World Chocolate Masters e foi eleito pela Folha o melhor confeiteiro de São Paulo em 2023. No ano seguinte, deu um grande passo ao estrear como jurado do MasterChef Confeitaria, reality exibido pela Band e pelo Discovery. Seja em um prato minuciosamente elaborado em seu restaurante ou na tela da televisão, Diego está brilhando.

"Sou fã de carteirinha do programa e sempre tive o desejo de participar de alguma prova como jurado. Depois que estive oficialmente no papel, não quero mais sair", diz em entrevista à reportagem. Ele conta que estar no Masterchef é quase a realização de um sonho.

O sucesso de Lozano foi tanto que sua presença já está confirmada para a segunda temporada, que tem previsão para estrear no segundo semestre deste ano. Para ele, a atração vai além da competição: é um novo desafio profissional que ele abraçou com entusiasmo. "Ainda não temos muitos detalhes sobre provas, mas o público pode esperar novidades".

Mesmo com a rotina intensa de gravações, o chef diz não ter deixado de lado seus outros projetos. Ele segue à frente do Levena, restaurante avaliado como melhor doceria de São Paulo em 2024. É lá que põe à prova toda a sua capacidade de se desafiar e ir cada vez mais longe na beleza estética dos pratos, sem abrir mão do viabilidade da produção -e do sabor.

"Lá eu preciso criar sobremesas visualmente impactantes, deliciosas e viáveis em larga escala. É um exercício constante entre o criativo e o comercial."

Mas é em suas aulas de confeitaria que ele realmente testa os limites da gastronomia. No espaço, voltado tanto para profissionais quanto para entusiastas, ele conta apostar em técnicas avançadas e conceituais. "Dar aula me permite ensinar e experimentar. Eu consigo mostrar até onde a confeitaria pode ir, sem limites".

E foi justamente essa liberdade criativa que o levou a um dos maiores fenômenos recentes de sua carreira: a sobremesa "Isso Não É Uma Banana". Inspirada na polêmica da "banana mais cara do mundo", do artista italiano Maurizio Cattelan, que vendeu a fruta por 36 milhões de reais.

A criação do confeiteiro viralizou em 2024, despertando a curiosidade do público. "Foi um acaso! Criei entre 2012 e 2014 enquanto testava algumas receitas. Ela ficou esquecida por um tempo, até que, recentemente, convidei influenciadores para conhecerem o Levena. Eles provaram, postaram sobre ela e viralizou. Desde então, virou o carro-chefe da casa".

Com o sucesso, Diego decidiu expandir o conceito. "Registrei a marca 'Isso Não É Uma Banana' e estou explorando esse conceito. Hoje, temos a sobremesa original, bombons em formato de banana, um Negroni de banana e mais produtos seguindo essa linha. Para a Páscoa, teremos uma surpresa especial ligada ao tema".

Para além das tendências e da busca pelo inusitado, o chefe declarou ter um compromisso na cozinha: valorizar a confeitaria brasileira e os ingredientes nacionais. Ele acredita que o país ainda subestima o potencial de insumos típicos, como castanhas variadas. Para Diego, o futuro da gastronomia passa pelo resgate e pela valorização desses sabores.

"Tento valorizar sempre que posso, mas ainda enfrentamos dificuldades. É mais fácil um estrangeiro se interessar por produtos daqui do que os próprios brasileiros", afirma Lozano.

O chef conta ainda que incentiva -e muito- quem sonha em seguir carreira na confeitaria, mas jpa avisa que não é moleza. "Dedicação é a chave. A confeitaria é totalmente artesanal, e só alcançamos a excelência com muita prática. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar".