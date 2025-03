Roberto Carlos revela que negociações com a Globo não avançaram

© AgNews

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Integrantes de páginas de fã-clubes e jornalistas profissionais participaram da entrevista coletiva concedida anualmente por Roberto Carlos para divulgar seu cruzeiro, na tarde desta quinta-feira (13).

A bordo do transatlântico Costa Pacífica, o cantor foi recebido por um coro de "Ei, ei, ei, Roberto é nosso rei", e logo saudado por um admirador, que se identificou como Carlos, do site "Um Milhão de Amigos", o primeiro a fazer uma pergunta.

"Fala, Carlão!", respondeu Roberto, com intimidade. Carlão queria saber se ele não havia ficado chateado por não ter sido citado por Walter Salles quando o diretor falou da importância da música brasileira para o filme "Ainda Estou Aqui" e para a cultura brasileira em geral. Roberto disse que não. Exaltou a importância de ter uma música sua e de Erasmo Carlos na trilha "É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo" e se disse felicíssimo com o sucesso do filme.

Em seguida, foi a vez de uma jornalista levantar o dedo. Ela perguntou sobre a recente ruptura do cantor e de seu ex-empresário, Dodi Sirena, uma parceria que já durava 30 anos. "Ficou alguma pendência? Queria que você se posicionasse sobre isso". O cantor tossiu e pegou um papel sobre a mesa.

"Eu até anotei umas coisas aqui, sabia que iam me perguntar", disse, sério. Ele então corrigiu a informação. "Não são trinta anos, tá Dodi? São 24 anos". Sobre as "pendências", foi enfático: "De minha parte, não há nenhuma. Mas as auditorias vão dizer se tem isso ou aquilo".

AINDA NÃO SEI SE VOLTO PARA A GLOBO

As negociações para a renovação de contrato entre a Globo e Roberto Carlos não avançaram. Em entrevista coletiva do projeto chamado de "Emoções em Alto Mar", o cantor disse que ainda espera uma proposta da emissora.

"Ainda não tivemos uma conversa final. O meu contrato termina em março e vamos sentar para conversar. Ainda não posso dizer se estou fora".

Roberto ficou sério ao ouvir longe. "Não renova com a Globo". Ele continuou. "Não sei se a Globo vai fazer uma proposta que eu aceite nem se eles vão querer o que eu vou pedir. Mas eu confesso que estou acostumado com a Globo".

Ele confirmou que existem propostas de outras emissoras. "Muitas e interessantes. Tentadoras. Eu espero que eu faça o melhor para mim e para quem me contratar."