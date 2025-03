Atriz Fernanda Montenegro anuncia fim da carreira aos 95 anos

© J.Sciulli/WireImage/Getty Images

A atriz Fernanda Montenegro anunciou o fim de sua carreira aos 95 anos, na quarta-feira, durante a pré-estreia do filme Vitória, no qual é protagonista.

Em entrevista ao Canal Brasil, a renomada estrela brasileira revelou que seus últimos trabalhos foram ao lado de familiares. "Quis o acaso – e o acaso sempre tem a última palavra, como diz Simone de Beauvoir – que o último drama que faço seja com o meu genro [o cineasta Andrucha Waddington, casado com sua filha, Fernanda Torres], e a última comédia seja com o meu filho ['Velhos Bandidos', dirigido por Cláudio Torres]", afirmou Fernanda Montenegro.

Ainda na pré-estreia do filme Vitória, a atriz comentou sobre a experiência de continuar atuando aos 95 anos. "Na idade em que estou, posso até continuar fazendo minhas leituras no palco, como sempre. Já faço isso há muito tempo, mas o cinema exige mais físico, mais fôlego. É um momento muito especial", confessou.

Sobre Vitória, que estreia nas salas de cinema portuguesas nesta quinta-feira, Fernanda Montenegro destacou a personagem que interpreta, uma mulher que "viveu de forma tão corajosa e nada demagógica".

"O acaso nos reuniu aqui, neste palco onde já estive algumas vezes. O que posso dizer? Deus tarda, mas não falha", acrescentou a atriz.

Leia Também: 'Ainda Estou Aqui' se torna o 7º filme nacional mais visto do século