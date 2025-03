Bruna Biancardi recebe vídeos comprometedores de Neymar em festa secreta

© <p>Getty Images</p>

A influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar Jr. estão passando por uma fase conturbada no relacionamento. Grávida do segundo filho do casal, Bruna teria recebido, na manhã desta quinta-feira (13), vídeos comprometendo o atacante em uma festa no interior de São Paulo, o que teria piorado a crise entre eles. As informações são do portal LeoDias.

O evento em questão aconteceu na última segunda-feira (10), em uma chácara localizada em Araçoiaba da Serra, e contou com a presença de Neymar e seus amigos. De acordo com fontes do LeoDias, o jogador saiu de casa por volta das 22h, alegando que daria uma carona de helicóptero a um amigo, mas não retornou como esperado. O atleta só teria reaparecido na manhã seguinte, o que gerou desconforto com Bruna.

Para tentar amenizar a situação, o casal compareceu à festa de aniversário de Rafaella Santos, irmã de Neymar, na noite seguinte. No entanto, a tensão aumentou quando, nesta quinta-feira, Bruna recebeu vídeos de Neymar rodeado por mulheres na festa. O incômodo foi imediato, e fontes informaram ao LeoDias que o clima na casa de Neymar está tenso.

Diante da repercussão, a assessoria de Neymar negou sua presença no evento. Segundo a equipe, o jogador apenas teria emprestado seu helicóptero, que estava sob posse de seu pai na noite da festa. A assessoria também afirmou ao LeoDias que Neymar passou a segunda-feira (10) de folga com Bruna Biancardi e sua filha Mavie, compartilhando momentos nas redes sociais. No entanto, o portal aponta que a festa na chácara aconteceu apenas à noite, levantando questionamentos sobre a versão dada pela assessoria.

De acordo com o LeoDias, a festa foi seletiva, permitindo apenas a entrada de homens entre os convidados e funcionários. Contudo, durante a madrugada, cerca de 10 mulheres chegaram ao local em uma van preta, e outras também teriam sido vistas.

Até o momento, Neymar Jr. não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido. Enquanto o escândalo ganha repercussão nas redes sociais e afeta seu relacionamento, o jogador está em São Paulo, participando de um torneio de pôquer transmitido ao vivo, segundo o LeoDias.

