© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amado Batista, 74, e Calita Franciele, 23, se casaram no civil. Eles oficializaram a união nesta quinta-feira (13) em um cartório em Água Boa (MT). A Miss Universe Mato Grosso postou detalhes em seus stories no Instagram.

Uma festa de casamento será realizada no sábado (15), na Fazenda AB. O cantor e a miss estão juntos desde junho de 2024. Eles assumiram publicamente o romance no Natal do ano passado.