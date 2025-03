Sergio Mallandro diz ter tido celular roubado em SP

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sergio Mallandro fez um alerta aos seguidores após ser roubado em São Paulo. O humorista afirmou que teve o celular levado na porta de um hotel na cidade.

"Levaram meu celular e meu óculos escuro. Está tudo bem, graças a Deus. O motoqueiro se aproximou na contra mão e arrancou meu celular enquanto eu falava", escreveu. "Dessa vez não fui malandro, não fale ao telefone na rua."

Nos comentários, artistas lamentaram a falta de segurança na cidade. "Que situação mais desagradável. SP está mesmo impossível", opinou Didi Wagner. "Que loucura", escreveu Christina Rocha.

Em fevereiro, a apresentadora Rafa Brites afirmou ter sido assaltada à mão armada na Vila Madalena, zona oeste da cidade.

Dias depois, a atriz Maria Ribeiro afirmou ter tido um prejuízo de R$ 30 mil quando o celular foi levado desbloqueado durante a madrugada.

"Além da violência de ser assaltada, de passar a madrugada bloqueando cartões e acessos a dados, você, no dia seguinte, recebe um telefonema do banco que você tem conta há 30 anos dizendo que tiraram R$ 30 mil da sua conta e que vão abrir uma contestação?", questionou.

Segundo dados divulgados pelo Painel da Folha de S.Paulo, as ocorrências de roubos e furtos na capital paulista tiveram nova queda em 2024, na comparação com o ano retrasado. Foram 115.172 roubos na cidade, número 13,6% mais baixo do que os 133.324 contados em 2023.

