Sharon Stone diz que foi demitida sem motivo de novo filme de Blake Lively

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sharon Stone disse que foi cortada do filme "Outro Pequeno Favor", protagonizado por Blake Lively e Anna Kendrick, sem nenhuma justificativa.

"Eu amei ser escalada e removida do meu papel inesperadamente, sem motivo algum. Amei isso", comentou a atriz em um post feito pelo E! News no Instagram, que relembrava as polêmicas em torno do novo filme.

O comentário da atriz viralizou e alguns seguidores demonstraram surpresa. "Como é?!", perguntou um. "O quê?! Quem faz isso com uma lenda como você?", questionou outro.

Leia Também: Mulher perde dinheiro após acreditar viver romance com Enrique Iglesias