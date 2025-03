Nunca baixamos a cabeça e trabalhamos com amor, diz Paulo Mendes, de 'Mania de Você'

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos capítulos finais de "Mania de Você", que termina em 28 de março, umas das questões que vem ganhando espaço na trama é a revelação sobre o verdadeiro pai de Tomás (Paulo Mendes).

O rapaz é filho de Ísis (Mariana Ximenes), e passou quase a novela inteira acreditando ser neto de sangue de Berta (Eliane Giardini), de quem é apegado. Ao descobrir que o filho morto da milionária não é seu pai e mesmo sem saber de quem é herdeiro, chega a pedir para a avó que o tire, junto de sua mãe, do testamento.

"Ele foi ficando cada vez mais maduro, mesmo com esses segredos e mentiras que vai tentando entender", afirma Paulo à reportagem. Seu personagem, um tanto ingênuo em alguns momentos, está longe de ser ambicioso, mostrou ter bom caráter e nunca priorizou o dinheiro.

Ele vem tendo uma trajetória coerente e chegou a abdicar das mordomias da mansão em que vivia para morar numa comunidade ao descobrir que seria pai.

"Na novela, o jogo vira o tempo todo e muita coisa mudou, coisas que nem imaginava. É muito interessante", diz. O ator se diz satisfeito com o rumo que Tomás vem traçando.

Ao longos dos meses, a trama teve dificuldades de decolar e, a duas semanas para o fim, é considerada o maior fracasso nacional da Globo. Segundo dados de audiência do Kantar Ibope, "Mania de Você" tem média nacional de 21 pontos nas 15 principais regiões metropolitanas do país, considerado bem abaixo do histórico da emissora.

Para comparação, o remake de "Pantanal" empolgou o público e chegou a alcançar 34 pontos de audiência (cada ponto equivale a 205.755 telespectadores na Grande São Paulo) em agosto de 2022.

Para Paulo, mesmo com a trajetória da novela sendo marcada pelo fator desanimador, o elenco se dedicou e trabalhou sempre tranquilo.

"Nunca vi uma galera tão unida assim. A gente nunca abaixou a cabeça e isso vai continuar até o final", diz. "O clima agora é de aproveitar cada momento juntos porque foi uma novela feita com todo o amor e carinho", afirma. No dia em que concedeu essa entrevista, ele ainda iria gravar algumas cenas depois, mas contou já ter se despedido de certos cenários, como a casa de Berta, e diz ter se emocionado.

"Só de pensar que não ia mais pisar naquela casa. Fiz amigos muito próximos. Existe uma tristeza de estar acabando."

CARREIRA

Quando começou a atuar na trama, o ator de 20 anos afirma até ter pensado que seu personagem poderia enveredar um pouco para um outro papel marcante de sua carreira, o violento Rogério de "Os Outros".

Na série do Globoplay, ele espanca um colega após um desentendimento e mata o pai por acidente ao empurrá-lo da escada.

"Bem no início, eu achei que o Tomás poderia cair muito nesse negócio do bad boy, parecido com o Rogério. Mas, na preparação, seguimos outro caminho, mais romântico e de uma pessoa mais aberta."

Além de papéis como herdeiro milionário e problemático, ele também já foi noviço na televisão, em "Amor Perfeito", quando foi Luís e conheceu Mariana Ximenes, sua mãe na novela de João Emanuel Carneiro.

"Ela foi minha cunhada na novela. Ela e a Eliane [Giardini] são totalmente abertas e maravilhosas. A gente debate sobre o texto antes de fazer, elas dão sugestões. Não são só essas grandes figuras da nossa televisão brasileira, mas atrizes que abraçam a história e me abraçaram."