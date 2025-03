Gene Hackman deixou US$ 80 milhões para mulher e não para os três filhos

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O testamento de Gene Hackman foi divulgado e, segundo o jornal britânico Daily Mail, o ator deixou sua fortuna de US$ 80 milhões, ou R$ 459,3 milhões, para sua mulher Betsy Arakawa -encontrada morta junto do ator, em 26 de fevereiro.

Apesar de Hackman ter três filhos, Arakawa é a única herdeira do ator desde 1995. Mas, de acordo com a lei do estado de Novo México, uma cláusula pode definir que o dinheiro vá para instituições beneficentes -o que sugere a possibilidade de uma disputa legal entre os herdeiros de sangue.

O casal foi encontrado por prestadores de serviço em sua residência, perto da cidade de Santa Fé, no dia 26 de fevereiro com indícios de decomposição.

As autoridades apontaram que Arakawa morreu de hantavírus, enquanto o ator morreu de uma doença cardiovascular uma semana depois. Hackman, de 95 anos, tinha Alzheimer avançado, motivo pelo qual a polícia acredita não ter sido acionada.

Os filhos de Hackman ainda podem receber uma parte da fortuna por serem herdeiros direitos vivos, como estipula a lei do estado.

Já Arakawa deixa grande parte de seus bens a Hackman. Mas se houver morte simultânea -ou seja, se ambos morrerem dentro de 90 dias um do outro- o testamento estipula que os bens vão para a caridade.

