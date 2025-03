BBB25: Diego Hypolito é detonado por 'colocar Gracyanne como vilã'

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao receber a mensagem de seu irmão mais velho, Edson Hypolito, via Renata, que voltou nesta sexta-feira (10) da casa de vidro, Diego desabou. O ginasta ficou decepcionado com a informação externa de que Gracyanne fala mal dele e da irmã, Daniele, pelas costas.

"É muito ruim quando a gente gosta de alguém. Eu coloquei a Gracyanne num pedestal. Isso é culpa minha", disse Diego, chorando, a Guilherme. "Eu admiro muito a Gracyanne."

Já Daniele desconfiou da mensageira. Em outro momento, conversando também com Guilherme, a ginasta disse: "Meu irmão [Edson] não iria se deslocar até o shopping, com o tanto de trabalho que ele tem para fazer, para falar sobre a pessoa [Gracyanne]."

"E o que ele falou?", questionou Guilherme.

"Que a Gra fala mal da gente", respondeu Dani.

"É. Ela [Renata] disse aqui para a gente que a Gra fala mal de você e do Diego, mesmo", concordou Guilherme.

"Sim, então. Ela falou isso. Mas meu irmão não iria até o shopping para mandar esse recado", rebateu Dani.

Algumas horas depois, Diego decidiu ir conversar com Gracyanne e a musa fitness assumiu os erros e pediu desculpa por ter comentado algo do ex-atleta. No entanto, nas redes sociais, a situação se inverteu e Diego passou a ser duramente criticado: "Ele caiu numa fake news vinda de fora e agora está se vitimizando... chato demais", "O Diego está tentando colocar a Gracyanne como vilã e todo mundo fala mal dele" e "O Diego precisa da ajuda de um profissional, pois este desequilibrio não é normal. Ela explicou o que tinha falado dele e ele faz esse drama todos?", foram alguns comentários no X (ex-Twitter).

