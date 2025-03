© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após 22 anos, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan voltam às telonas para interpretar mãe e filha na comédia "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda". O longa é a sequência do icônico "Sexta-feira Muito Louca" e o primeiro trailer foi divulgado nesta sexta-feira (14).

A continuação mostra Anna (Lindsay Lohan) se ajustando a uma nova dinâmica familiar. Mãe solo de uma filha adolescente, ela se vê obrigada a assumir o papel de madrasta de outra menina, filha do novo marido (Manny Jacinto). Enquanto procura resolver seus respectivos dramas, Anna e Tess (Jamie Curtis) descobrem que, diferente do ditado popular... um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar!

O ator Chad Michael Murray, par romântico de Anna no primeiro filme, também está de volta! O roteiro é de Jordan Weiss ("Arlequina") e a direção de Nisha Ganatra (A Batida Perfeita). O filme tem previsão de estreia mundial para o início de agosto.

