Filha de David Hasselhoff quebra silêncio após morte da mãe

Dias depois da morte da mãe, uma das filhas de David Hasselhoff, Hayley Hasselhoff, de 32 anos, quebrou o silêncio por meio de uma publicação em sua página no Instagram.

"Meu coração está despedaçado, mas, de alguma forma, sinto-me completa por saber que você será sempre minha melhor amiga, meu coração e meu mundo", diz a mensagem, conforme citado pelo Daily Mail.

Pamela Bach, vale lembrar, faleceu no dia 5 de março, aos 62 anos.

"As manhãs são as mais difíceis, porque eu corria para o telefone para te ligar no segundo em que acordava, independentemente da hora ou de onde eu estivesse", acrescentou Hayley na publicação. "Você sempre estará aqui."

"Mãe, a noite passada foi uma das mais difíceis", confessou, refletindo também sobre o fato de que a mãe faleceu há uma semana. "Rezo para que um dia eu possa encontrar conforto no som da chuva novamente, para que ele simbolize seu espírito indo para o céu. Por enquanto, tudo o que ouço é meu coração doendo por você. Você foi meu maior apoio, assim como eu fui o seu", compartilhou, acrescentando que o que está vivendo é "diferente de tudo o que já sentiu".

"Mas preciso que saiba que te amarei de todas as formas. Estou escolhendo ser forte por você e para te deixar orgulhosa. Taylor e eu estamos nos mantendo firmes, carregando com orgulho o que você nos ensinou e protegendo uma à outra, sabendo que o vínculo que nos ensinou a valorizar sempre nos guiará. Esse vínculo é inquebrável e ficará conosco para sempre", concluiu.

David Hasselhoff e Pamela Bach - que se divorciaram em 2006 - eram também pais de Taylor-Ann Hasselhoff, de 34 anos.

