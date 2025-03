Gisele Bündchen é vista pela primeira vez com o filho após dar à luz

Gisele Bündchen se tornou mãe pela terceira vez há cerca de um mês e foi vista pela primeira vez com o bebê.

A modelo, de 44 anos, foi fotografada caminhando por Miami com o bebê no colo. O menino é o primeiro filho em comum com seu atual companheiro, Joaquim Valente.

Gisele também é mãe de Vivian, de 12 anos, e Benjamin, de 15, frutos de seu relacionamento anterior com Tom Brady.

Gisele Bündchen is embracing motherhood once again! The supermodel was spotted in Miami, enjoying a stroll with her newborn son,marking the first time she has been seen with him since his arrival.#GiseleBundchen #Hollywood #MotherhoodJourney #NewMom #FamilyFirst #newsflip pic.twitter.com/LoUJytlep4