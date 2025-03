Modelo que diz ter feito sexo com Neymar foi investigada por falsificação

© Reprodução/Instagram/SBT

A modelo Any Awuada, que afirmou ter tido relações sexuais com Neymar em uma festa na última terça-feira (11), já esteve no centro de outra polêmica em 2022. Sob o nome real de Nayara Macedo, ela foi investigada por supostamente vender perfumes falsificados em suas redes sociais. Mais de 60 clientes de Minas Gerais e São Paulo registraram queixas alegando que os produtos não eram originais. Em uma operação policial, frascos de perfume sem registro na Anvisa e com concentrações inadequadas de metanol foram apreendidos na casa da mãe da modelo. Na época, Any negou as acusações e afirmou que comercializava apenas produtos legalizados.

Em entrevista recente, Any declarou ter recebido R$ 20 mil para passar uma noite com Neymar e amigos durante um evento com poker e bebidas. Em conversa com o jornalista Leo Dias, ela confirmou ter mantido relações sexuais com o jogador e outra pessoa ao mesmo tempo. Segundo o jornalista, um vídeo de Neymar na festa teria sido oferecido para venda por R$ 50 mil, mas Neymar Pai teria pago R$ 80 mil para evitar a divulgação, algo que a família do jogador nega. A assessoria de Neymar afirmou que ele não participou do evento e que não houve nenhum tipo de pagamento à modelo.

Além da polêmica atual, a vida pessoal de Neymar tem sido marcada por episódios de infidelidade. Em 2023, ele admitiu publicamente ter traído a influenciadora Bruna Biancardi, com quem espera atualmente a segunda filha, Mel. Neymar também é pai de Helena, de 8 meses, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas.

Com mais de 25 mil seguidores no Instagram e um perfil ativo na plataforma SPLove, Any compartilha momentos de viagens e festas, incluindo publicações sugerindo que mantém relacionamentos em troca de dinheiro. Apesar das polêmicas envolvendo seu nome, a modelo continua atuando nas redes sociais e em eventos.

