Susana Vieira anuncia programa semanal na Globo

© Reprodução / TV Globo

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Susana Vieira estreou nesta sexta-feira (14) no Rio de Janeiro a peça "Lady", texto inédito de Vana Medeiros que intercala a biografia da atriz com alguns trechos de "Macbeth", de Shakespeare.

Sem freio como sempre e para desespero de sua assessoria de imprensa, ela contou que vai ter um programa semanal na Globo. "Gravei um piloto e está tudo certo. Devo já começar rodar mesmo no final de março e estreia ainda neste semestre", anuncia Susana.

Ela diz que fica feliz de ser lembrada pelo público para grandes papéis como Odete Roitman, de "Vale Tudo", papel que ficou com Debora Bloch.

"As pessoas me perguntam e são questões que não têm respostas. Não fui convidada e ok. Graças a Deus a Globo tem outro planos para mim".

Bem-humorada, ela completou: "Sei que todo mundo acha que sou uma atriz maravilhosa. Mas eu sou a mais acessível do grande público que outras grandes atrizes. Artistas até melhores do que eu. Poucas, né?".

Na peça a vida de Susana se une a trechos do autor inglês, em uma viagem pela trajetória pessoal e profissional da atriz, em um texto franco e corajoso.

"Sempre sonhei em interpretar Lady Macbeth. Gosto de todas as peças de Shakespeare, são histórias que envolvem os grandes defeitos que nós temos: egoísmo, vingança, inveja, adultério e isso sempre é atual. Estou fazendo um espetáculo que tem a ver comigo", conclui.