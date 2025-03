Manoel Carlos completa 92 anos e recebe carinho da filha

© <p>Tv Globo / Estevam Avellar</p>

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manoel Carlos completou 92 anos na última sexta-feira (14). Aposentado desde 2014, o autor de novelas tem levado uma vida discreta.

A atriz Júlia Almeida, filha mais nova do autor, parabenizou o pai nas redes sociais. "Parabéns meu pai, te amo do fundo do meu coração. Feliz 92 anos. Viva 14 de março!", escreveu. Ele também é pai de Maria Carolina.

Maneco também é pai de Manoel Carlos Junior, Pedro e Ricardo, todos já falecidos. O autor, que sofre de Parkinson, escreveu cerca de 30 telenovelas e minisséries, algumas que marcaram época, como "Por Amor"(1997), "Laços de Família" (2000) e "Mulheres Apaixonadas" (2003). Sua última novela foi "Em Família" (2014).

Nas redes sociais, amigos e colegas parabenizaram o teledramaturgo. "Parabéns ao queridíssimo Manequinho! Muita saúde, amor e paz! Saudades!", escreveu Helena Ranaldi, que viveu a Professora Raquel de "Mulheres Apaixonadas".

"Muitos beijos para o Maneco e para vocês", comentou Patrícia Poeta. Viviane Pasmanter mandou corações.

