Morre ex-'American Idol' que fez Katy Perry chorar

© Instagram_douglaskiker

Doug Kiker, ex-participante do programa American Idol, faleceu na segunda-feira (13) aos 32 anos. O artista foi levado às pressas para o hospital após causar preocupação em uma pessoa que o encontrou na rua.

De acordo com informações da polícia ao site TMZ, uma pessoa que caminhava por Denver encontrou Doug Kiker e ficou alarmada, pois ele aparentava estar sofrendo uma overdose. Os serviços de emergência foram acionados, e o cantor foi levado ao hospital, onde veio a falecer cinco dias depois.

Fontes próximas ao artista afirmaram que "as drogas fizeram com que Doug tivesse um ataque cardíaco". No entanto, a causa oficial da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Doug Kiker ganhou notoriedade ao participar da 18ª temporada de American Idol. Durante sua audição, ele emocionou Katy Perry ao interpretar "Bless the Broken Road", de Rascal Flatts. No entanto, foi eliminado na fase seguinte após cantar "Ain't No Mountain High Enough", de Marvin Gaye.

