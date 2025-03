Grimes diz que "implorou" a Elon Musk para não mostrar filhos em público

Ao se deparar com uma publicação falsa no X, que supostamente a mostrava falando sobre a "sexualidade" dos "CEOs da Fortune 500", Grimes foi questionada sobre "como proteger os filhos disso". "Você não pode limpar esse lixo da internet?", perguntou ainda a internauta.

"Infelizmente, não controlo a internet e não posso apagar isso da internet", respondeu a artista. "Tentei implorar ao público e ao pai dos meus filhos para mantê-los offline, e tentei recursos legais. Sigo você aqui, vi jovens sendo destruídos pela internet também", acrescentou.

"O fato de a vida dos meus filhos ser pública é uma grande preocupação para mim, e penso em como posso resolver isso todos os dias. É insano para mim que não haja uma maneira de lidar com isso. Esperava que houvesse alguma lei que permitisse que um pai impedisse crianças pequenas de viverem vidas públicas, mas nem confio na lei para me ajudar neste momento", pode-se ler na mensagem de Grimes.

I unfortunately do not control the internet and cannot wipe this from the internet. I have tried begging the public and my kids dad to keep them offline, and I've tried legal recourse. I follow you here I've seen young ppl destroyed by the internet too. The state of my…