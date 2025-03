Casamento de Isis Valverde vai custar R$ 5 mi e terá aeroporto fechado

© Reprodução / Instagram

O casamento de Isis Valverde, 37, e Marcus Buaiz, 45, será realizado no dia 3 de maio, em Jarinu, interior de São Paulo, com um orçamento estimado em R$ 5 milhões. Para garantir a privacidade dos convidados, será instalada uma torre que bloqueia o sinal de celulares na área do evento. Além disso, o aeroporto local será fechado exclusivamente para os participantes.

O menu, organizado pela empresa We Cook Buffet, inclui ingredientes de alta gastronomia como trufas brancas importadas da Itália, camarões, lagostas e queijos premiados. Segundo o Coldiretti, organização agrícola europeia, o valor das trufas brancas pode ultrapassar R$ 28 mil por quilo. Os noivos também estabeleceram um dress code que orienta o uso de tons suaves e cores pastéis, pedindo que preto, vermelho e saltos finos sejam evitados.

Para animar a festa, os noivos contrataram atrações musicais como Felipe Mar e DJ Papagaio. A lista de presentes inclui opções que variam de R$ 197 a R$ 42 mil, oferecendo diversas alternativas para os convidados.

Leia Também: Preta Gil se emociona em show do pai e é amparada por amigas