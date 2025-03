Bruna Biancardi curte post sobre suposta traição de Neymar

© AgNews

Bruna Biancardi, influenciadora e noiva de Neymar, não comentou publicamente sobre os rumores de uma nova traição do jogador, mas chamou atenção ao curtir uma publicação no Instagram. O texto, assinado pela criadora de conteúdo Morgana Klein, traz uma análise sobre as reações ao caso. “O que me intriga não é a fofoca. É a torcida”, escreveu Morgana, destacando que o foco parece estar mais nos erros do que nos acertos de pessoas públicas.

O texto também aborda os julgamentos direcionados a Bruna Biancardi por supostamente perdoar Neymar. Morgana critica a falta de apoio entre mulheres. “As mesmas que gritam sororidade são as que querem ver outra mulher se arrebentar. Porque uma mulher que perdoa destrói a narrativa da mulher que se vinga”, pontuou.

A publicação reflete sobre a pressão social em casos de perdão após traições e levanta questionamentos. “Elas não odeiam traição, odeiam o fato de que ela perdoou. Porque se ela seguir em frente, o que impede você? Se ela pode construir algo novo, o que te prende no passado?”, finalizou Morgana. Veja o post abaixo:

