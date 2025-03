Revelada causa da morte da cadela de Gene Hackman e Betsy Arakawa

© Getty Images

Há uma nova atualização na investigação sobre o caso de Gene Hackman e Betsy Arakawa, que foram encontrados sem vida na casa onde moravam no mês passado.

A cadela do ator, Zinna, de 12 anos, também foi encontrada morta na residência, e agora se sabe a possível causa de seu falecimento.

Os exames realizados no animal mostraram desidratação e fome, sendo essas as prováveis causas da morte.

Segundo a Associated Press, que teve acesso ao relatório veterinário, o estado de decomposição do corpo da cadela pode ter dificultado a identificação de mudanças nos órgãos. No entanto, não foram encontradas evidências de doenças infecciosas, traumas ou envenenamento que pudessem ter causado sua morte. O relatório indica que o estômago do animal estava praticamente vazio.

Zinna era um dos três cães do casal e foi encontrada morta dentro de uma caixa, dentro de um armário no banheiro, perto do corpo de Betsy Arakawa. Os outros dois animais sobreviveram.

Na semana passada, foi confirmado que Gene Hackman faleceu devido a uma doença cardiovascular, enquanto sua esposa, Betsy Arakawa, morreu por complicações do hantavírus, uma infecção transmitida por roedores.

