Luciana Gimenez comenta recuperação após cirurgia: 'Parece que um trator bateu de frente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Gimenez, 55, usou as redes sociais neste domingo (16) para falar de sua recuperação após uma cirurgia de emergência na cervical. A apresentadora contou que tem passado maus bocados durante a internação em um hospital de São Paulo.

"A situação está um pouco ruim", lamentou. "Eu não consegui dormir direito, meu pescoço está muito inchado, parece que um trator bateu de frente."

Na sexta-feira (14), Luciana precisou ser submetida a uma operação para corrigir uma hérnia de disco cervical. Segundo boletim médico, o procedimento transcorreu sem intercorrências. "A paciente se encontra no quarto e já iniciou as sessões de fisioterapia", dizia a nota assinada pelo médico Alberto Gotfryd e sua equipe.

O pós-operatório, no entanto, tem sido complicado. "Vou dizer que, para mim, que sou superativa, está sendo uma tortura", comentou a mãe de Lucas Jagger. "Eu não consegui respirar para dormir, minha voz está bem curta, está estranho aqui o negócio... Mas é o primeiro dia, não tem nem 24 horas, então, é o processo."

A internação ocorreu pouco depois do Carnaval, quando Luciana desfilou como madrinha da Vai-Vai, em São Paulo. "Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento! Acho que curti tanto o Carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né? Mas faz parte!", disse.

"Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do 'after' do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido", avaliou. "Estou na mão de uma ótima equipe médica! O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos! Obrigada pelo carinho de sempre!

