Tom Cruise e Ana de Armas são vistos juntos e rumores de romance aumentam

Um novo casal pode estar surgindo em Hollywood, com Tom Cruise e Ana de Armas cada vez mais próximos de assumir o relacionamento.

Na última sexta-feira, os dois foram vistos juntos em Londres, após saírem de um helicóptero. De acordo com o TMZ, na noite anterior às fotos, o suposto casal já havia sido visto no mesmo local, onde pegaram um táxi juntos.

O rumor sobre o relacionamento ganhou força no dia 14 de fevereiro, data do Dia dos Namorados, quando os dois foram vistos compartilhando um jantar.

