Médico diz que esposa de Hackman ligou para clínica após morte confirmada

O mistério em torno da morte de Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, continua a gerar especulações. Recentemente, surgiram novas revelações que colocam em dúvida a data oficial da morte da pianista, o que levanta mais perguntas sobre o caso.

Em entrevista ao Daily Mail, o Dr. Josiah Child, proprietário da clínica Cloudberry Health em Santa Fé, Novo México, afirmou que Betsy Arakawa teria feito uma ligação para sua clínica no dia 12 de fevereiro, um dia após a data indicada pela polícia como a de seu falecimento. “Ela não morreu no dia 11 de fevereiro, pois ligou para minha clínica no dia 12 de fevereiro”, disse o médico.

De acordo com Child, Betsy havia entrado em contato algumas semanas antes de sua morte para marcar uma consulta sobre um ecocardiograma para seu marido, Gene Hackman, e também agendado uma consulta para ela mesma no dia 12 de fevereiro. Na manhã desse dia, Betsy teria falado com um dos médicos da clínica, que a convidou para comparecer na tarde daquele dia. "Ela ligou pela manhã e foi orientada a vir à tarde, mas ela nunca apareceu", contou o médico, que ainda afirmou que Betsy não apresentava sintomas de dificuldades respiratórias.

Além disso, o Dr. Child informou que tentou entrar em contato com a pianista diversas vezes, mas sem sucesso. A consulta agendada não estava relacionada a qualquer problema de hantavírus, e não havia indícios de que ela estivesse com sintomas que justificassem a urgência do atendimento.

Essas novas informações podem sugerir que Betsy Arakawa tenha vivido mais um dia do que a autópsia indicou. A pianista, de 65 anos, foi encontrada sem vida no banheiro de sua casa, com diversos comprimidos ao seu redor. A autópsia indicou que sua morte foi causada por hantavírus, um vírus transmitido por roedores.

Já Gene Hackman, que tinha 93 anos, faleceu uma semana depois, no dia 18 de fevereiro, devido a insuficiência cardíaca e à doença de Alzheimer. O corpo de ambos foi encontrado no dia 26 de fevereiro, deixando um grande mistério em relação às circunstâncias que envolveram suas mortes.



