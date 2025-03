Helen Mirren e Harrison Ford falam sobre conexão improvável em 1923

© Getty Images

Helen Mirren e Harrison Ford, que interpretam o casal Cara e Jacob Dutton na prequela da série Yellowstone, 1923, revelaram a forte conexão que sentem um pelo outro, tanto diante quanto atrás das câmeras. Para a atriz de 79 anos, a relação com o ator é tão natural e intensa que a faz refletir sobre a profunda ligação que compartilham.

Em entrevista à People, Helen Mirren explicou que, apesar de não trabalhar com Harrison desde The Mosquito Coast (1986), sempre sentiram uma espécie de conexão similar àquela entre "melhores amigos de faculdade que não se veem há 30 anos". Quando se reencontram, o relacionamento flui "como se nunca tivessem se separado", e, segundo ela, até "melhor" do que antes.

"Não sei se você sente o mesmo, Harrison, mas eu sinto que existe essa conexão estranha. Talvez devêssemos fazer um teste de DNA. Talvez sejamos irmãos ou algo assim", disse Helen, brincando com a situação.

Em resposta, Harrison Ford reagiu com humor: "Bem, isso tornaria tudo ainda mais bizarro". Helen completou a piada dizendo: "Talvez primos. Talvez fosse melhor". A troca descontraída entre os dois revelou uma química inegável e uma amizade sólida que transcende o tempo.