Esposa de Gene Hackman fez ligação um dia após suposta data de sua morte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com autoridades, Betsy Arakawa teria morrido no dia 11 de fevereiro, em decorrência do hantavírus. Um médico refuta essa teria com a alegação de que a pianista ligou para sua clínica no dia seguinte.

Josiah Child, responsável por dirigir a clínica Cloudberry Health, em Santa Fé, no Novo México, garantiu que a esposa de Gene Hackman entrou em contato para marcar uma consulta. "A Sra. Hackman não morreu em 11 de fevereiro porque ligou para minha clínica em 12 de fevereiro", afirmou ao jornal The Mail on Sunday.

Betsy desejava se consultar com um médico ainda naquele dia, no período da tarde, mas de acordo Child, não era nada relacionado a um problema respiratório -um dos sintomas do hantavírus. "Ela havia me ligado algumas semanas antes da sua morte para perguntar sobre a realização de um ecocardiograma para o seu marido. Ela não era minha paciente, mas uma das minhas pacientes recomendou Cloudberry a ela. Ela marcou uma consulta para si mesma em 12 de fevereiro. Era para algo não relacionado a nada respiratório".

Apesar disso, a pianista não compareceu à consulta e não retornou os diversos contatos da clínica. "Marcamos uma consulta para ela, mas ela nunca apareceu. Ela não apresentou nenhum sintoma de dificuldade respiratória. A consulta não era para nada relacionado ao hantavírus. Tentamos ligar para ela algumas vezes, mas não obtivemos resposta".

Há algumas semanas, as autoridades divulgaram que Betsy Arakawa teria morrido no dia 11 de fevereiro, uma semana antes de Gene Hackman. De acordo com imagens de segurança e movimentações online, as últimas atividades da pianista foram registradas até às 17h15 daquele dia.

A causa da morte do ator foi devido a uma grave doença cardíaca, além do Alzheimer, que foi considerado um fator contribuinte significativo. O ator vencedor do Oscar tinha 95, enquanto Bete Arakawa tinha 65.

As alegações do médico colocam em dúvida o que, de fato, aconteceu antes das mortes. As respostas para os acontecimentos ainda devem influenciar na disputa pela herança na Justiça, visto que, caso seja comprovado que eles não morreram simultaneamente, a família de Betsy Arakawa não terá direito aos bens.

